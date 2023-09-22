Події

10:07 22.09.2023

Вибухи на аеродромі "Чкаловський" біля Москви будуть відчутними для керівництва РФ - британська розвідка

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Вибухи на аеродромі "Чкаловський" біля Москви будуть відчутними для керівництва РФ - британська розвідка

І РФ, і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних атак глибоко в тилу за останні чотири дні, однак вибухи на аеродромі "Чкаловський" біля Москви, імовірно, становитимуть найбільше стратегічне занепокоєння для російського керівництва.

"Це делікатне місце, оскільки тут розміщуються спеціальні військові літаки, а також VIP-транспорт для російських лідерів. Повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення особливо актуальні", - наголошується у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х ("Твіттер") Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

Водночас у британській розвідці зазначають, що за останній тиждень РФ неодноразово завдавала дальніх ударів по об'єктах на території України, що "частково є реакцією на інциденти в Росії та Криму". "Оскільки наземна битва відносно статична, кожна сторона шукає переваги, завдаючи ударів у стратегічну глибину свого супротивника", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про підрив двох літаків Ан-148 та Іл-20 і гвинтокрила МІ-28н на аеродромі "Чкаловський" у Підмосков'ї невідомими диверсантами 18 вересня. "Подія викликала велику істерику у вищих військових коридорах - на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" і спеціальні літаки (літаки-розвідники)", - повідомили в ГУР.

Теги: #британська_розвідка

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