Україна заборонила ввезення продукції тваринництва з Болгарії через віспу овець і кіз

Ввезення продуктів тваринництва в Україну з Республіки Болгарія обмежено через реєстрацію віспи овець і кіз, повідомило Східне міжрегіональне ГУ Держпродспоживслужби з посиланням на розпорядження Головного державного ветеринарного інспектора від 18 вересня 2023 року.

"Заборонено ввезення в Україну з Республіки Болгарія тварин, сприйнятливих до віспи овець і кіз, репродуктивного матеріалу від них, необробленої вовни та вовни від овець і кіз", - ідеться в повідомленні.