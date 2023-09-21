У результаті обстрілу с. Зеленівка Херсонської області є загиблий

У результаті артилерійського обстрілу с. Зеленівка Херсонської області загинула жінка, повідомляє у своєму телеграм-каналі Олександра Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації в четвер увечері.

"Окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю. Через обстріли будинок зазнав руйнувань. Рятувальники дістали з-під завалів 63-річну жінку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям", - написав він.