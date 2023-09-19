Азербайджан заявив про проведення в Карабасі антитерористичних заходів локального характеру

Міністерство оборони Азербайджану у вівторок оголосило про проведення в Карабаському регіоні країни антитерористичних заходів локального характеру проти вірменських військових.

"З метою забезпечення положень тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, гарантування безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнені від окупації території, цивільних службовців, задіяних у будівельно-відновлювальних роботах, та наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджану, у регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру", - йдеться в повідомленні військового відомства Азербайджану.

Зазначається, що в рамках заходів "із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводять із ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їхні довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення".

Зі свого боку Міністерство оборони Вірменії повідомило про спокійну ситуацію на кордонах із Азербайджаном. "Станом на 14:00 ситуація на кордонах Вірменії відносно стабільна", - заявили у пресслужбі Міноборони Вірменії.