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14:33 18.09.2023

Якби НАТО справді було зацікавлене в перемозі України, то вже надало б все необхідне озброєння - спецагент військової контррозвідки США у відставці

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Якби НАТО справді було зацікавлене в перемозі України, то вже надало б все необхідне озброєння - спецагент військової контррозвідки США у відставці

Спеціальний агент військової розвідки США у відставці, ветеран війни в Іраку і геополітичний аналітик Девід Дебатто (David DeBatto) упевнений, що якби НАТО справді було зацікавлене в перемозі України та розгромі РФ, то вони б уже надали все необхідне українським силам озброєння, включно з сучасними винищувачами і далекобійними системами ATACMS.

"Я дуже відкрито заявляв про своє розчарування щодо обмежень, встановлених для України в захисті від російських сил. Це розчарування (а подекуди й гнів) особливо спрямоване на надзвичайно повільну швидкість західних союзників у наданні Україні систем озброєння та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні з РФ, а не просто для того, щоб пережити ще один кривавий день", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Дебатто, йдеться про сучасні реактивні літаки, "такі як, але не обмежуючись ними", - F-16, у кількості понад 100; далекобійні ракетні системи, такі як ATACMS і більш далекобійні ракети HIMARS; більшу кількість (200-300) танків М1, бойових машин Bradley і Stryker; "достатню кількість" бойових інженерних машин і машин для розмінування, а також декілька ескадрилей ударних гелікоптерів.

"Якби НАТО справді було зацікавлене в підтримці України, щоб перемогти у війні і розгромити РФ, вони б уже надали все перераховане вище (і навіть більше). Очевидно, вони не зацікавлені в тому, щоб Україна виграла війну, а щоб просто воювала з Росією до глухого кута, водночас жодна зі сторін не стане переможцем або переможеною, а просто буде знекровлена", - заявив спецагент військової контррозвідки США у відставці.

Він зазначив, що в цьому сценарії Україна опиниться в невигідному становищі, оскільки її населення набагато менше, ніж у РФ. Дебатто назвав це "небезпечною грою, яку веде Захід, щоб не забезпечити перемогу України і поразку Росії".

"Це воістину боягузтво і лицемірство Заходу, коли він говорить Україні не захищатися, атакуючи ті самі місця всередині Росії, з яких постійно здійснюють смертоносні удари по українських містах та інфраструктурі. Якби ситуація була зворотною, хіба країни НАТО не відповіли б тим самим на напади на їхні міста та інфраструктуру з місць усередині Росії? Чи скаже Україна їм не захищатися, як наразі наказує НАТО? Я в цьому дуже сумніваюся", - зазначив Дебатто.

Говорячи про успіхи Сил оборони і безпеки України, він назвав дії Збройних сил України та українських спецслужб "екстраординарними". При цьому Дебатто назвав себе "одним із небагатьох західних аналітиків, які не були здивовані діями українських сил з 24 лютого 2022 року". За його словами, він декілька разів відвідував Україну і був ознайомлений із "підготовкою та мотивацією українських солдатів".

Водночас Дебатто зазначив, що з повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала значну іноземну допомогу для військових і розвідувальних служб, а також набагато детальніші розвіддані та обладнання для збору розвідувальних даних від США та інших союзників із НАТО. Він наголосив, що ці розвіддані значно допомогли Україні і у плануванні воєнних та розвідувальних операцій, і в націлюванні на місця зосередження російських сил, а також на їхні контрольно-командні та логістичні центри.

"Щодо виділення українських спецслужб та їхньої діяльності на цей момент, то можу однозначно сказати, що вони продемонстрували всьому світу свій безпрецедентний дух, залізну волю, сміливість, гнучкість та унікальну винахідливість у плануванні та подальшому нападі на російські об'єкти і у секретних, і у відкритих операціях. Такі дії, як атака на Керченський міст, численні атаки безпілотників у Росії, а також нещодавні атаки в Криму та на Чорному морі, а також складні, але важливі розслідування й арешти високопоставлених злочинців і зрадників у лавах надбагатих олігархів (і навіть деякі члени парламенту й представники судової влади), свідчать про професіоналізм та добросовісність усіх агентств українських спецслужб", - висловив упевненість Дебатто.

Однак він наголосив, що боротьба з корупцією, особливо під час війни, надзвичайно важлива не лише для перемоги у війні, а й для подальшого досягнення миру через встановлення стабільної демократії та "спрямування України на чіткий шлях до членства в НАТО та ЄС".

Говорячи про російську загрозу, таку як підкуп істеблішменту західних країн, фінансування його і допомога йому в приході до влади, аналітик нагадав, що декілька високопоставлених лідерів у Європі і у державному, і в приватному секторах мали "дуже вигідні контракти і навіть працювали в російських компаніях, деякі з яких тісно пов'язані з Кремлем".

За словами Дебатто, у Німеччині вже багато років існує "цей очевидний конфлікт, коли канцлери, члени парламенту та регіональні чиновники отримують великі фінансові вигоди від консультаційних контрактів із російськими компаніями, найбільш відомою з яких є "Газпром".

"Однак "добре поставлені" лідери уряду та бізнесу в декількох країнах ЄС також протягом багатьох років обіймали посади в радах директорів великих російських транснаціональних компаній і висловлювали позицію "обох сторін", коли йшлося про позицію щодо російської агресії. Двома прикладами такої огидної поведінки є колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер і колишній канцлер Австрії Вольфганг Шюссель. Відповідаючи на запитання про повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року, Шредер заявив, що було "багато помилок - з обох сторін". Коли Шюсселю поставили те саме запитання, він сказав, що не бачить причин залишати свою посаду в раді директорів російської компанії "Лукойл". Ганебно", - зазначив Дебатто.

Як наголосив експерт, ці "небезпечні та затишні стосунки дійшли до того, що Німеччина майже за декілька годин схвалила остаточне підключення до "Північного потоку-2".

Теги: #нато #дебатто

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