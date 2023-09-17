Події

15:31 17.09.2023

На трасі Київ-Чоп у Львівській області ускладнення в русі через ДТП

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На трасі Київ-Чоп у Львівській області ускладнення в русі через ДТП

Одна людина постраждала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Чоп у Львівській області.

Як повідомляє пресслужба обласного управління патрульної поліції в неділю, ДТП призвела до ускладнення руху на трасі.

"У селі Ясенів Золочівського району на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення двох транспортних засобів. Унаслідок ДТП постраждала людина", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії патрульні забезпечують реверсний рух. Водіїв просять взяти до уваги зазначену інформацію під час руху зазначеною ділянкою дороги.

Село Ясенів розташоване за 18 км на захід від міста Броди.

 

Теги: #дтп

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