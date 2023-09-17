На трасі Київ-Чоп у Львівській області ускладнення в русі через ДТП

Одна людина постраждала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Чоп у Львівській області.

Як повідомляє пресслужба обласного управління патрульної поліції в неділю, ДТП призвела до ускладнення руху на трасі.

"У селі Ясенів Золочівського району на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення двох транспортних засобів. Унаслідок ДТП постраждала людина", - йдеться в повідомленні.

На місці аварії патрульні забезпечують реверсний рух. Водіїв просять взяти до уваги зазначену інформацію під час руху зазначеною ділянкою дороги.

Село Ясенів розташоване за 18 км на захід від міста Броди.