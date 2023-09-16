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19:25 16.09.2023

Перше цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором

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Перше цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором

Турецький суховантаж Aroyat під прапором Палау увійшов близько 18:00 в акваторію порту "Чорноморськ", ставши першим цивільним судном від початку війни, яке поза межами зернового коридору досягло українського порту "Великої Одеси", свідчать дані ресурсу MarineTraffic.

Згідно з ними, найближчими годинами очікується прибуття в порт ще одного балкера - Resilient Africa також під прапором Палау.

Як повідомив раніше в суботу віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, балкер Aroyat дедвейтом 18,3 тис. тонн і Resilient Africa дедвейтом 3,3 тис. тонн ідуть у порт "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії.

За його словами, їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Він зазначив, що раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовували для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ. Так, із 15 серпня тимчасовим коридором скористалося 5 суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy і Puma.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", на евакуацію очікує ще одне судно.

 

 

 

Теги: #порт #коридор

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