Росія здатна створити достатній запас ракет для обстрілів української енергосистеми взимку - британська розвідка

Росія, найімовірніше, здатна створити значний запас крилатих ракет морського базування, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"За повідомленнями з відкритих джерел, з квітня 2023 року темпи витрачання коштів КРМБ скоротилися, тоді як російські керівники відзначають зусилля з нарощування темпів виробництва крилатих ракет", - зазначено в повідомленні у Twitter.

Таким чином, наголошують у міністерстві, існує реальна можливість того, що взимку Росія знову спрямує крилаті ракети проти об'єктів української інфраструктури.