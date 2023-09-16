Події

11:11 16.09.2023

Росія здатна створити достатній запас ракет для обстрілів української енергосистеми взимку - британська розвідка

1 хв читати
Росія здатна створити достатній запас ракет для обстрілів української енергосистеми взимку - британська розвідка

Росія, найімовірніше, здатна створити значний запас крилатих ракет морського базування, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"За повідомленнями з відкритих джерел, з квітня 2023 року темпи витрачання коштів КРМБ скоротилися, тоді як російські керівники відзначають зусилля з нарощування темпів виробництва крилатих ракет", - зазначено в повідомленні у Twitter.

Таким чином, наголошують у міністерстві, існує реальна можливість того, що взимку Росія знову спрямує крилаті ракети проти об'єктів української інфраструктури.

 

Теги: #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:05 15.09.2023
Міноборони РФ применшує шкоду, завдану суднам ЧФ "Минск" і "Ростов-на-Дону", ремонт займе роки - британська розвідка

Міноборони РФ применшує шкоду, завдану суднам ЧФ "Минск" і "Ростов-на-Дону", ремонт займе роки - британська розвідка

10:20 13.09.2023
Частини нової російської загальновійськової армії, найімовірніше, вже перекинуто до Луганської області - британська розвідка

Частини нової російської загальновійськової армії, найімовірніше, вже перекинуто до Луганської області - британська розвідка

09:32 12.09.2023
Російська влада зміцнює систему ППО навколо Москви та позначає це в публічному просторі - британська розвідка

Російська влада зміцнює систему ППО навколо Москви та позначає це в публічному просторі - британська розвідка

10:47 11.09.2023
Окупанти мають намір набрати 420 тис. контрактників до кінця року - британська розвідка

Окупанти мають намір набрати 420 тис. контрактників до кінця року - британська розвідка

11:33 10.09.2023
Атаки БПЛА по російських об'єктах "майже напевно" відбуваються з території Росії - британська розвідка

Атаки БПЛА по російських об'єктах "майже напевно" відбуваються з території Росії - британська розвідка

11:36 09.09.2023
Російське командування проводить передислокацію військ у зв'язку з просуванням українських підрозділів у районі Роботиного - британська розвідка

Російське командування проводить передислокацію військ у зв'язку з просуванням українських підрозділів у районі Роботиного - британська розвідка

10:45 02.09.2023
РФ прагне відволікти українські війська і змусити їх розділити сили між Оріховим і Куп'янськом - британська розвідка

РФ прагне відволікти українські війська і змусити їх розділити сили між Оріховим і Куп'янськом - британська розвідка

10:03 01.09.2023
Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів для запобігання атакам на міст через Керченську протоку - британська розвідка

Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів для запобігання атакам на міст через Керченську протоку - британська розвідка

09:41 30.08.2023
У РФ щотижня виносять майже 100 вироків проти солдатів, які відмовляються воювати в Україні, - британська розвідка

У РФ щотижня виносять майже 100 вироків проти солдатів, які відмовляються воювати в Україні, - британська розвідка

10:42 27.08.2023
Важливість о. Зміїний і "вишок Бойка" пояснили в розвідці Міноборони Великої Британії

Важливість о. Зміїний і "вишок Бойка" пояснили в розвідці Міноборони Великої Британії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів - Кубраков

Об'єднання підприємств ОПК оцінили дії Держаудитслужби такими, що не відповідають реаліям, тобто стану війни

Мінфін США запровадив новий пакет санкцій проти РФ

Окупанти завдають ударів по Харкову - Синєгубов

Сили оборони за добу ліквідували 350 окупантів і 16 артсистем противника

ОСТАННЄ

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у напрямку до українських портів - Кубраков

До Умані прибуло понад 35 тис. паломників-хасидів, надзвичайних подій не сталося - нацполіція

Об'єднання підприємств ОПК оцінили дії Держаудитслужби такими, що не відповідають реаліям, тобто стану війни

У неділю в Україні опади можливі тільки в Карпатському регіоні

Мінфін США запровадив новий пакет санкцій проти РФ

В Одеській області прикордонники затримали 18 ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон - Держприкордонслужба

Окупанти завдають ударів по Харкову - Синєгубов

США передали Україні промислові 3D-принтери для друкування запчастин до військової техніки

У Дніпрі повідомили про підозри фігурантам справи про привласнення майже 1 млн грн під час ремонту школи - Офіс генпрокурора

Російські окупанти за добу 26 разів обстріляли Херсонську громаду - голова МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА