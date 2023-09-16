Події

02:53 16.09.2023

США мають намір істотно наростити виробництво артилерійських снарядів – Reuters

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США планують збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів у найближчі роки до 100 000 у 2025 році, заявив Білл ЛаПланте, про це в п'ятницю повідомляє агентство Reuters.
«У 2025 році ми будемо на рівні 100 000 на місяць. 6 або 8 місяців тому ми були на рівні 14 000 на місяць, сьогодні ми маємо 28 000 на місяць», — сказав головний закупівельник зброї Пентагона на конференції в п'ятницю. 
Попит на 155 мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але запаси союзників для їхньої власної оборони були вичерпані, оскільки вони відправили снаряди в Україну, яка відстрілює тисячі снарядів на день.

Теги: #сша #зброя #виробництво

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