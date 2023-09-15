Кличко обговорив з міністром оборони ФРН підтримку України

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Вестфальській мирній конференції та зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Йшлося про підтримку України та передумови миру, за які б’ється Україна. Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими політиками Німеччини й країн ЄС беру участь у Вестфальській мирній конференції, що відбувається в Мюнстері. Обговорюватимемо, зокрема, важливість України в геополітичних змінах, передумови миру, за який бʼється Україна, та роль у цьому підтримки Німеччини й Європи", - повідомив Віталій Кличко.

За словами Кличка, міністр оборони Німеччини запевнив у подальшій підтримці України.

"Борис Пісторіус наголосив, що підтримка української боротьби триватиме, бо Німеччина розуміє, що українці героїчно захищають не тільки свою землю, а й мир в усій Європі", - зазначив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що Вестфальська мирна конференція присвячена 375-й річниці Вестфальського миру - одній з основоположних подій в європейській історії, з якою повʼязують також становлення таких головних принципів сучасних міжнародних відносин, як непорушність кордонів та невтручання у внутрішні справи інших країн.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Німеччини Віталій Кличко зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та обговорив пришвидшення постачання в Україну дальнобійних ракет Taurus.

Також Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн з питань підтримки вступу України до ЄС.