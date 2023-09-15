Події

01:31 15.09.2023

До річниці визволення Харківщини "Укрпошта" разом з ОП випустила поштовий блок "Міста Героїв"

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До річниці визволення Харківщини "Укрпошта" разом з ОП випустила поштовий блок "Міста Героїв"

 "Укрпошта" випустила поштовий блок "Міста Героїв. Харківщина", присвячений Балаклії, Ізюму, Куп'янську та Харкову. Марки продовжують серію ініційованої Офісом президента України комунікаційної кампанії "Міста Героїв", що розповідає про населені пункти та їхніх жителів, які чинили опір російській агресії, повідомляє пресслужба Офісу глави держави.
Уточнюється, що погашення спеціальними штемпелями "Перший день" відбулося 14 вересня в Києві та Харкові.
На поштових марках зображені емоційні моменти підняття українського прапора в Балаклії, Куп'янську та Ізюмі та "сталева" оборона Харкова.
"Нескореність мешканців Харківщини, які відчайдушно чинили опір загарбникам, а також відвага і самовідданість захисників області, які визволяли її у вересні минулого року, увійдуть до підручників не лише української, а й світової історії", - наголошується  в повідомленні.
Придбати поштовий блок "Міста Героїв. Харківщина" можна буде у відділеннях поштового зв'язку та онлайн в офіційному інтернет-магазині "Укрпошти".

Теги: #харків #марки #укрпошта

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