Електронний бар'єр на кордоні з РФ добудують до жовтня - глава МВС Польщі

Електронний бар'єр на польсько-російському кордоні буде добудовано "на межі вересня і жовтня", заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

"На межі вересня і жовтня, тобто дуже скоро, ми здаватимемо в експлуатацію, завершимо електронний бар'єр на кордоні з Росією навколо всього Кенігсберзького округу", - сказав Камінський в ефірі польського громадського телебачення (TVP1).

Глава МВС Польщі наголосив, що це означатиме запровадження "повного моніторингу на всьому кордоні з Росією".

Як повідомляється на сайті TVP1, будівництво електронного бар'єру на кордоні з Кенігсберзькою областю РФ розпочалося у квітні. Це буде система, що складається, серед іншого: з більше ніж 3 тис. камер і 200 км кабелів виявлення, встановлених приблизно на 199 км від Центру спостереження в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення в Кентшині. Інвестиційна вартість становить понад 373 млн злотих.