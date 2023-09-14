Події

10:28 14.09.2023

Італійський острів Лампедуза переживає наплив 6 тис. мігрантів за добу

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Італійський острів Лампедуза переживає наплив 6 тис. мігрантів за добу

Влада італійського середземноморського острова Лампедуза оголосила надзвичайний стан через прибуття протягом доби понад 6 тис. мігрантів, повідомляє газета Le Figaro.

Офіційна представниця італійського Червоного Хреста Франческа Базіле повідомила представникам ЗМІ, що "майже 6 тис. осіб" прибули напередодні "120 різними суднами" на Лампедузу за 24 години.

Зі свого боку газета Corriere della Sera нарахувала майже 7 тис. мігрантів, які висадилися на острові за добу.

Центр із прийому мігрантів на Лампедузі, розрахований на 400 місць, не в змозі прийняти всіх прибулих цього разу.

Італійській поліції довелося декілька разів втручатися, щоб стримати сотні мігрантів, які вимагали, щоб їм дали залишити причал. Мер острова Філіппо Манніно через серйозність ситуації оголосив у середу ввечері надзвичайний стан. Не обійшлося без жертв серед тих, хто прибуває: п'ятирічна дитина загинула, впавши у воду.

Глава італійського МЗС Антоніо Таяні заявив у соціальній мережі X (раніше - "Твіттер"), що уряд "зробить усе необхідне, щоб допомогти жителям Лампедузи та мігрантам, які продовжують прибувати на острів". Мета влади тепер у тому, щоб поступово перемістити тих, хто прибуває, до інших італійських міст для зниження навантаження на острів. Лампедуза, яка з 2017 року стала "гарячою точкою" Середземномор'я, рідко відчувала наплив мігрантів такої інтенсивності.

За перші шість місяців 2023 року понад 2 тис. осіб, зокрема 289 дітей, загинули під час спроб перетнути Середземне море. За даними МВС Італії, з початку року до країни морем прибуло майже 118 тис. 500 мігрантів.

Теги: #італія #острів #мігранти

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