Вартість оренди квартир у Києві у вересні зросла на 19%, у Львові на 11% - bird

Медіанні ціни на оренду квартир у Києві зросли в усіх сегментах у вересні, найбільше на двокімнатні квартири - на 19% порівняно з попереднім місяцем, у Львові - на 11%, свідчать дані команди iOS-застосунку для оренди квартир bird.

Згідно з пресрелізом, медіана ціни на однокімнатну квартиру в Києві у вересні збільшилася на 18% і тепер становить 13 тис. грн, на двокімнатну - на 19% (19,1 тис. грн), на трикімнатну - на 11% (30,6 тис. грн) порівняно із серпнем.

Оренда у Львові також зросла за останній місяць, медіана однокімнатної квартири збільшилася на 2% - до 13 тис. грн, дво- і трикімнатних на 11% - до 17,8 тис. грн і 21 тис. грн.

Варто зазначити, що в останній рік вартість оренди у Львові перевищувала вартість оренди в столиці. Станом на вересень однокімнатні квартири ще дорожче - 15,3 тис. грн у Львові та 13 тис. грн у Києві, двокімнатні та трикімнатні вже дорожче в Києві.

Аналітики таке вересневе зростання цін називають "феноменом вимивання дешевих квартир", коли під час високого сезону дешеві та доступні варіанти нерухомості швидко вимиваються з ринку, оскільки їх купують або орендують. Також серед можливих причин - орендодавці відчули переважно спокійне літо і спробували повернути ціни на довоєнний рівень.

Bird - перший застосунок для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом. Наразі – майже 300 тис. користувачів в App Store з рейтингом застосунку 4,9 бала.

До 2022 року bird працював виключно в Києві. У Львові застосунок запущено 13 грудня 2022 року завдяки отриманому компанією гранту від Google. Крім того, торік сервіс запустив застосунок bird у Лондоні та планує запуск у Варшаві. т