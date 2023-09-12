Російська влада зміцнює систему ППО навколо Москви та позначає це в публічному просторі - британська розвідка

Російська влада останніми тижнями зміцнила систему ППО навколо Москви й позначила це відповідними знаками в зонах розміщення, що, на думку британської розвідки, великою мірою "має гучно переконати громадськість у тому, що влада тримає загрозу під контролем".

"Останніми тижнями Росія перебудувала систему ППО ближнього і середнього радіусу дії навколо Москви з метою ефективнішого захисту від атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА), яких місто зазнає найчастіше", - ідеться у звіті, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

Як повідомляється, "від початку вересня 2023 р. російські зенітні ракетні комплекси SA-22 на околицях столиці зображено на естакадах і вежах. Раніше, після ударів по Енгельській і Рязанській авіабазах у грудні 2022 р., російські ЗРК СА-22 також розміщувалися на дахах офіційних будівель у Москві".

"Майже напевно це зроблено для того, щоб система могла виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Однак, найімовірніше, це також має переконати громадськість у тому, що влада тримає загрозу під контролем", - роблять висновок британські фахівці.