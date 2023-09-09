Події

12:15 09.09.2023

У Київській області затверджено рішення на понад 314 млн грн за програмою "єВідновлення" - ОВА

1 хв читати
У Київській області затверджено рішення на понад 314 млн грн за програмою "єВідновлення" - ОВА

У Київській області вже ухвалено 3546 позитивних рішень на загальну суму понад 314 млн грн відповідно до першого етапу програми "єВідновлення". Також ведеться активна робота з опрацювання заявок за другим етапом урядової програми, повідомив заступник голови Київської ОДА Микола Бойко.

"У рамках першого етапу урядової програми на Київщині подано 8459 заявок на отримання компенсації до 200 тисяч гривень. Уже понад 3500 сімей отримали таку допомогу", - розповів Бойко під час брифінгу.

Він додав, що подати заявку на отримання коштів для відновлення пошкоджень можуть люди з будь-яких постраждалих населених пунктів області. Такі заявки опрацьовуються комісіями та ухвалюється рішення про надання допомоги.

Також триває другий етап програми "єВідновлення". Йдеться про безготівкові сертифікати на купівлю житла замість того, що було зруйноване. Загалом у Київській області повністю зруйновано 49 багатоповерхових будинків і близько 4,5 тисячі приватних будинків.

Наразі триває робота в цьому напрямі. Сформовано 16 комісій для опрацювання таких заявок. На сьогодні в Київській області їх уже подано 810. У роботі комісій наразі перебувають 133 заявки.

"Закликаю мешканців, які ще не встигли подати такі заявки, формувати їх, щоб якнайшвидше отримати компенсацію. Адже "єВідновлення" - це дієвий механізм відновлення зруйнованого та пошкодженого житла", - наголосив Бойко.

 

Теги: #київська_область #євідновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 06.09.2023
За програмою "єВідновлення" виплачено 1 млрд грн допомоги - Кубраков

За програмою "єВідновлення" виплачено 1 млрд грн допомоги - Кубраков

09:52 06.09.2023
Унаслідок нічного обстрілу Київщини влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає - голова ОВА

Унаслідок нічного обстрілу Київщини влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає - голова ОВА

14:55 05.09.2023
На Київщині відновлено 67 із 86 пошкоджених під час окупації дитсадків - обладміністрація

На Київщині відновлено 67 із 86 пошкоджених під час окупації дитсадків - обладміністрація

17:38 31.08.2023
У Києві та області найближчої години очікується гроза

У Києві та області найближчої години очікується гроза

16:52 31.08.2023
У Києві та області у вихідні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

У Києві та області у вихідні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

10:36 27.08.2023
На Київщині двоє травмованих унаслідок ворожої ракетної атаки - ОВА

На Київщині двоє травмованих унаслідок ворожої ракетної атаки - ОВА

16:12 26.08.2023
У Київській області триває облаштування ще понад 150 укриттів у навчальних закладах

У Київській області триває облаштування ще понад 150 укриттів у навчальних закладах

11:20 16.08.2023
Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка привласнила землю біля Києва вартістю 2 млрд грн

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка привласнила землю біля Києва вартістю 2 млрд грн

12:11 15.08.2023
Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

Відновлення Мощуна потребує затвердження його генплану - голова КОВА

15:21 14.08.2023
У Київській та низці інших областей до 17 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

У Київській та низці інших областей до 17 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Японії прибув в Україну

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Україна стає впливовою державою, і спорт має бути невід'ємною частиною цього впливу - Зеленський

ОСТАННЄ

Червоний Хрест України презентував книгу першої допомоги шрифтом Брайля

Червоний Хрест України навчив навичкам надання першої допомоги понад 150 тис. осіб із 24 лютого 2022 року

Необхідно посилити санкції проти енергетичного та фінансового сектору Росії - Зеленський

Глава МЗС Японії прибув в Україну

Суд засудив до позбавлення волі п'ятьох бойовиків РФ, які воювали проти України біля Маріуполя та Бахмута

Російське командування проводить передислокацію військ у зв'язку з просуванням українських підрозділів у районі Роботиного - британська розвідка

Російські окупанти 9 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісові пожежі

Три людини загинули, вісім - дістали поранення через обстріли Херсонської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА