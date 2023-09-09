У Київській області затверджено рішення на понад 314 млн грн за програмою "єВідновлення" - ОВА

У Київській області вже ухвалено 3546 позитивних рішень на загальну суму понад 314 млн грн відповідно до першого етапу програми "єВідновлення". Також ведеться активна робота з опрацювання заявок за другим етапом урядової програми, повідомив заступник голови Київської ОДА Микола Бойко.

"У рамках першого етапу урядової програми на Київщині подано 8459 заявок на отримання компенсації до 200 тисяч гривень. Уже понад 3500 сімей отримали таку допомогу", - розповів Бойко під час брифінгу.

Він додав, що подати заявку на отримання коштів для відновлення пошкоджень можуть люди з будь-яких постраждалих населених пунктів області. Такі заявки опрацьовуються комісіями та ухвалюється рішення про надання допомоги.

Також триває другий етап програми "єВідновлення". Йдеться про безготівкові сертифікати на купівлю житла замість того, що було зруйноване. Загалом у Київській області повністю зруйновано 49 багатоповерхових будинків і близько 4,5 тисячі приватних будинків.

Наразі триває робота в цьому напрямі. Сформовано 16 комісій для опрацювання таких заявок. На сьогодні в Київській області їх уже подано 810. У роботі комісій наразі перебувають 133 заявки.

"Закликаю мешканців, які ще не встигли подати такі заявки, формувати їх, щоб якнайшвидше отримати компенсацію. Адже "єВідновлення" - це дієвий механізм відновлення зруйнованого та пошкодженого житла", - наголосив Бойко.