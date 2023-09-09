Події

11:36 09.09.2023

Російське командування проводить передислокацію військ у зв'язку з просуванням українських підрозділів у районі Роботиного - британська розвідка

1 хв читати
Російське командування проводить передислокацію військ у зв'язку з просуванням українських підрозділів у районі Роботиного - британська розвідка

Росія перекидає війська в район міста Роботине Запорізької області у зв'язку з просуванням підрозділів Збройних сил України вглиб багатошарової основної лінії оборони російських військ, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Цілком імовірно, що Росія перекинула сили з інших ділянок фронту для заміни ослаблених підрозділів у районі Роботиного. Ці перекидання, ймовірно, обмежують можливості Росії з проведення власних наступальних операцій на інших ділянках лінії фронту", - зазначено в повідомленні у твіттері.

Зазначається, що українські піхотинці продовжують поступове тактичне просування до російських позицій і послаблюють російські сили в цьому районі. Крім того, українські війська також продовжують чинити тиск на російські позиції на південь від Бахмута, поступово просуваючись уперед між Кліщіївкою та Авдіївкою.

"Передислокація також із великою часткою ймовірності є свідченням тиску на їхні оборонні рубежі, особливо навколо Роботиного", - наголошується в повідомленні.

Теги: #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 02.09.2023
РФ прагне відволікти українські війська і змусити їх розділити сили між Оріховим і Куп'янськом - британська розвідка

РФ прагне відволікти українські війська і змусити їх розділити сили між Оріховим і Куп'янськом - британська розвідка

10:03 01.09.2023
Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів для запобігання атакам на міст через Керченську протоку - британська розвідка

Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів для запобігання атакам на міст через Керченську протоку - британська розвідка

09:41 30.08.2023
У РФ щотижня виносять майже 100 вироків проти солдатів, які відмовляються воювати в Україні, - британська розвідка

У РФ щотижня виносять майже 100 вироків проти солдатів, які відмовляються воювати в Україні, - британська розвідка

10:42 27.08.2023
Важливість о. Зміїний і "вишок Бойка" пояснили в розвідці Міноборони Великої Британії

Важливість о. Зміїний і "вишок Бойка" пояснили в розвідці Міноборони Великої Британії

10:17 26.08.2023
РФ може збільшити інтенсивність наступу на напрямку Куп'янськ - Лиман, щоб створити буферну зону навколо Луганської області - британська розвідка

РФ може збільшити інтенсивність наступу на напрямку Куп'янськ - Лиман, щоб створити буферну зону навколо Луганської області - британська розвідка

09:43 23.08.2023
Окупанти продовжують користуватися понтонами на Чонгарі та в Генічеську і пускають частину автопотоку через Армянськ - британська розвідка

Окупанти продовжують користуватися понтонами на Чонгарі та в Генічеську і пускають частину автопотоку через Армянськ - британська розвідка

10:15 22.08.2023
Деякі атаки на російські військові об'єкти здійснюють із території РФ - британська розвідка

Деякі атаки на російські військові об'єкти здійснюють із території РФ - британська розвідка

09:57 21.08.2023
Росія створює ще одну армію на окупованому півдні України - британська розвідка

Росія створює ще одну армію на окупованому півдні України - британська розвідка

10:23 20.08.2023
Керівництво РФ, побоюючись зростаючих загроз, імовірно, посилюватиме систему ППО в західній частині країни - британська розвідка

Керівництво РФ, побоюючись зростаючих загроз, імовірно, посилюватиме систему ППО в західній частині країни - британська розвідка

10:23 17.08.2023
Зусилля України з нарощування запасів палива, найімовірніше, забезпечать достатній запас на зимовий період - британська розвідка

Зусилля України з нарощування запасів палива, найімовірніше, забезпечать достатній запас на зимовий період - британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

МАГАТЕ заявляє про низку вибухів поблизу Запорізької АЕС протягом кількох днів

Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Україна стає впливовою державою, і спорт має бути невід'ємною частиною цього впливу - Зеленський

Санкційна пауза стала занадто довгою

ОСТАННЄ

Суд засудив до позбавлення волі п'ятьох бойовиків РФ, які воювали проти України біля Маріуполя та Бахмута

Російські окупанти 9 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області

Сили оборони за добу ліквідували 600 окупантів, 15 танків та 36 артсистем противника

На Харківщині ворожі обстріли спровокували лісові пожежі

Три людини загинули, вісім - дістали поранення через обстріли Херсонської області

Російські війська вночі та вранці знову обстріляли прикордоння Сумської області

МАГАТЕ наполягає на доступі до машинних залів і дахів енергоблоків ЗАЕС

Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу збільшилася до 74 осіб

Україну відвідає міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші

Окупанти вночі обстріляли Мирівську громаду в Дніпропетровській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА