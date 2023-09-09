Російське командування проводить передислокацію військ у зв'язку з просуванням українських підрозділів у районі Роботиного - британська розвідка

Росія перекидає війська в район міста Роботине Запорізької області у зв'язку з просуванням підрозділів Збройних сил України вглиб багатошарової основної лінії оборони російських військ, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Цілком імовірно, що Росія перекинула сили з інших ділянок фронту для заміни ослаблених підрозділів у районі Роботиного. Ці перекидання, ймовірно, обмежують можливості Росії з проведення власних наступальних операцій на інших ділянках лінії фронту", - зазначено в повідомленні у твіттері.

Зазначається, що українські піхотинці продовжують поступове тактичне просування до російських позицій і послаблюють російські сили в цьому районі. Крім того, українські війська також продовжують чинити тиск на російські позиції на південь від Бахмута, поступово просуваючись уперед між Кліщіївкою та Авдіївкою.

"Передислокація також із великою часткою ймовірності є свідченням тиску на їхні оборонні рубежі, особливо навколо Роботиного", - наголошується в повідомленні.