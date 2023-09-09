Українська розвідка визначила перелік критичних цілей противника і методично працює по них - Скібіцький

Головне управління розвідки Міністерства оборони України визначило список стратегічних об'єктів противника, і методично працює над їх усуненням, заявив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі і найбільш критичні об'єкти для самої РФ. Це військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників, і це об'єкти, які стосуються логістики. Тому цілей багато: вони всі пронумеровані, визначені за ієрархією, визначено їхнє значення", - повідомив Скібіцький.

Щодо роботи за цілями він наголосив: "Ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ, щоб досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його комплектуючих, перестануть виробляти військову продукцію".

"Ті ж росіяни визнають, що ми працюємо точково", - додав він.