Події

22:56 08.09.2023

Естонія планує до кінця року узаконити конфіскацію російських активів, щоб передати їх на відновлення України

1 хв читати
Естонія планує до кінця року узаконити конфіскацію російських активів, щоб передати їх на відновлення України

 Естонія планує стати першою країною ЄС, яка цьогоріч узаконить конфіскацію активів, пов'язаних із Кремлем, для фінансування відновлення України, і цей крок "сильно вдарить" по Росії, заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна агентству Bloomberg.
За словами міністра, уряд схвалить законопроєкт протягом двох тижнів, після цього документ скерують до парламенту.
"Це дійсно вдарить по олігархах - це дійсно вдарить по російській державі", - сказав Цахкна, додавши, що він очікує, що законодавство неминуче викличе судові позови з боку Росії, повідомляє Bloomberg.
Ця ініціатива може торкнутися близько 35 млн євро ($37 млн) фінансових активів, які належать російським підприємствам в Естонії і перебувають під санкціями. Згідно з планами естонського уряду, підставою для експропріації санкційних активів слугуватиме міжнародний реєстр збитків, складений Україною. За словами Цахкни, розробка ініціативи відповідно до законів ЄС була ускладнена тим, що в Естонії діють сильні гарантії для приватної власності.

Теги: #рф #активи #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 08.09.2023
ЄС застосував санкції до трьох суддів, прокурора і двох співробітників ФСБ за порушення прав людини на окупованих територіях України і в РФ

ЄС застосував санкції до трьох суддів, прокурора і двох співробітників ФСБ за порушення прав людини на окупованих територіях України і в РФ

17:37 08.09.2023
НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

17:27 08.09.2023
Передані США $5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів - Шмигаль

Передані США $5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів - Шмигаль

07:36 08.09.2023
ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей

ППО ліквідувала 16 із 20 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей

05:28 08.09.2023
США відреагували на псевдовибори на окупованих Росією територіях України

США відреагували на псевдовибори на окупованих Росією територіях України

00:15 08.09.2023
РФ знову вивела в море ракетоносій, можуть бути пуски "Калібрів"

РФ знову вивела в море ракетоносій, можуть бути пуски "Калібрів"

00:06 08.09.2023
Група Єрмака-Макфола підготувала нові документи щодо посилення енергетичних санкцій та конфіскації російських державних активів Київ. 7 вересня. ІН

Група Єрмака-Макфола підготувала нові документи щодо посилення енергетичних санкцій та конфіскації російських державних активів Київ. 7 вересня. ІН

21:35 07.09.2023
У Запорізькій області загроза ворожої тактичної авіації

У Запорізькій області загроза ворожої тактичної авіації

13:10 07.09.2023
Російського прапора не може бути на Олімпіаді в Парижі - Макрон

Російського прапора не може бути на Олімпіаді в Парижі - Макрон

02:25 07.09.2023
США вперше передадуть Україні конфісковані російські активи – Блінкен

США вперше передадуть Україні конфісковані російські активи – Блінкен

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна стає впливовою державою, і спорт має бути невід'ємною частиною цього впливу - Зеленський

Санкційна пауза стала занадто довгою

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 73 осіб - голова ОВА

НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

В Україну доставлено 10 танків Leopard, ще одна партія в дорозі - ЗС Данії

ОСТАННЄ

Україна стає впливовою державою, і спорт має бути невід'ємною частиною цього впливу - Зеленський

Кабмін зобов'язав замовників обґрунтовувати необхідність публічних закупівель від 50 тис. грн

Румунія і США організовують багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3" за участю українських військовослужбовців

"Газмережі" почали реалізовувати програму газифікації населених пунктів

У Сумах завершилася ліквідація наслідків обстрілу

Санкційна пауза стала занадто довгою

Поліцейські виявили в Україні 80 російських катівень і місць несвободи

Залужний і Каволі обговорили "питання, що стосуються фронту", оборонні потреби ЗС України та можливі плани противника

Українська авіація завдала 10 ударів по противнику за добу

Сили оборони стримують ворога на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках, на мелітопольському наступають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА