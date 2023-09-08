Естонія планує до кінця року узаконити конфіскацію російських активів, щоб передати їх на відновлення України

Естонія планує стати першою країною ЄС, яка цьогоріч узаконить конфіскацію активів, пов'язаних із Кремлем, для фінансування відновлення України, і цей крок "сильно вдарить" по Росії, заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна агентству Bloomberg.

За словами міністра, уряд схвалить законопроєкт протягом двох тижнів, після цього документ скерують до парламенту.

"Це дійсно вдарить по олігархах - це дійсно вдарить по російській державі", - сказав Цахкна, додавши, що він очікує, що законодавство неминуче викличе судові позови з боку Росії, повідомляє Bloomberg.

Ця ініціатива може торкнутися близько 35 млн євро ($37 млн) фінансових активів, які належать російським підприємствам в Естонії і перебувають під санкціями. Згідно з планами естонського уряду, підставою для експропріації санкційних активів слугуватиме міжнародний реєстр збитків, складений Україною. За словами Цахкни, розробка ініціативи відповідно до законів ЄС була ускладнена тим, що в Естонії діють сильні гарантії для приватної власності.