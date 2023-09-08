РФ вночі здійснила чергову ракетно-авіаційну атаку по Україні - Генштаб

РФ вночі здійснила чергову ракетно-авіаційну атаку по Україні, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - йдеться в оперативному зведенні станом на 7:00 п'ятниці.

Водночас українська авіація минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетні комплекси противника.