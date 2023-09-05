Події

16:17 05.09.2023

В Індії можуть провести голосування про зміну назви країни на Бхарат

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В Індії можуть провести голосування про зміну назви країни на Бхарат

Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді, ймовірно, винесе на голосування в парламент Індії резолюцію про зміну назви країни на традиційну Бхарат, передають у вівторок індійські ЗМІ.

За інформацією газети Times Now, голосування може відбутися під час спеціальної сесії парламенту, призначеної на 18-22 вересня.

При цьому видання The Economic Times пише, що, за даними спікера Конгресу Джайрама Рамеша, запрошення на вечерю в рамках G20 були підписані від імені президента Бхарата, а не президента Індії.

Багато членів правлячої партії прем'єр-міністра Нарендри Моді Бхаратія джаната парті (БДП) підтримують цю ініціативу про перейменування Індії, зазначає видання.

Теги: #індія

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