Події

09:00 05.09.2023

Окупанти вдарили авіабомбами по Чернещині на Харківщині, зруйновано дитсадок

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Окупанти вдарили авіабомбами по Чернещині на Харківщині, зруйновано дитсадок

Російські окупаційні війська ввечері в понеділок завдали 2 удари керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Зокрема, у с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа. Обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району спровокували лісову пожежу в Сеньківському лісництві.

 

 

 

Теги: #обстріли #харківська

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