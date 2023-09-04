Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow

Міністерство оборони Бельгії викупило у Німеччини ракети Sea Sparrow, повідомляє видання L'Echo з посиланням на канцелярію міністерки оборони Бельгії Людивін Дедондер.

За даними видання, загалом Бельгія викупила 14 ракет, вісім з яких буде передано Україні.

Крім того, кабінет міністрів Бельгії підтвердив, що на засіданні в п'ятницю розглянуть рішення про нове постачання обладнання для українських військ на суму трохи більше ніж 150 тис. євро. Крім ракет Sea Sparrow, до цього пакета допомоги планують додати 3 200 магазинів для автоматів FN FNC і майже 50 трубок Bangalore - вибухових пристроїв, призначених для пробивання піхотою колючого дроту в наземних оборонних спорудах.