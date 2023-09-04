Події

17:47 04.09.2023

Кулеба: Думаю, що рішення про передання Україні ракет Taurus лежить у Шольца на столі

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Кулеба: Думаю, що рішення про передання Україні ракет Taurus лежить у Шольца на столі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що рішення про передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus лежить у канцлера ФРН Олафа Шольца на столі.

"Я думаю, що у канцлера Німеччини лежить це рішення (про передання Україні ракет Taurus - ІФ-У) на столі. Він має його прийняти", - сказав Кулеба під час спілкування з журналістами в понеділок.

Говорячи про американські ракети ATACMS, міністр зазначив, що "це рішення відкрите".

"В останній розмові з держсекретарем ми це обговорювали, він підтвердив, що вони здійснюють аналіз деяких моментів, пов'язаних із застосуванням, кількістю, щоб ухвалити остаточне рішення. Але нагадаю, що Велика Британія і Франція надали нам далекобійні ракети, тому буде більш, ніж природно, якщо Німеччина і США приєднаються до цієї коаліції", - зазначив глава МЗС.

Теги: #кулеба #taurus

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