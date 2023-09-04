Роботу Великої палати Верховного Суду буде оптимізовано, критерії доброчесності уточнено - заступник глави Офісу президента Смирнов

Найближчим часом до Верховної Ради буде направлено законопроєкт щодо оптимізації роботи Великої палати Верховного Суду зі скороченням кількості суддів палати, також необхідно конкретизувати критерії доброчесності суддів, зазначає заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

"У нас і наших колег по парламенту є певні напрацювання, які найближчим часом потраплять до парламенту. Насамперед вони, після скандалу з Князевим, стосуватимуться оптимізації роботи Великої палати Верховного суду", - розповів Смирнов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, суть цього законопроєкту полягатиме в можливості зменшення суддів Великої палати з 21 до дев'яти осіб.

"Доречно було б, щоб від кожної касації у Велику палату входило по двоє суддів (це вісім) і залишався секретар палати. А голова Верховного Суду до складу Великої палати не повинен входити. Бо, як на мене, це явний конфлікт інтересів: голова Верховного Суду за посадою є членом ВРП (Вищої ради правосуддя), і водночас Велика палата розглядає скарги на рішення ВРП", - пояснив заступник голови Офісу президента.

Смирнов додав, що вже проводилися робочі комунікації щодо цього законопроєкту з головою Верховного суду Станіславом Кравченком - "він з абсолютним задоволенням сприймає цю ідею".

Заступник голови Офісу президента наголосив, що всі управлінські рішення у Верховному Суді наразі ухвалюються з урахуванням вагомого професійного досвіду керівництва і з глибоким розумінням проблематики. "Також вважаю, що потрібно було би повернутися до моделі правозастосовної роботи пленуму Верховного Суду, які були б орієнтиром для роботи судів нижчих інстанцій", - додав Смирнов.

Стосовно критеріїв доброчесності суддів, то, як вважає заступник голови Офісу президента, вони мають бути законодавчо уточнені. "Критерії доброчесності прописані в Конституції і в законі "Про судоустрій і статус суддів", але вони не конкретизовані, а написані загальними мазками. Необхідно конкретизувати в законі про судоустрій ці критерії", - сказав він.