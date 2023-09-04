Київські митники вилучили в поштовому відділенні стародавнє каміння з відбитками вимерлих риб

Співробітники Київської митниці вилучили в міжнародному поштовому відділенні чотири камені, геологічний вік яких - 407 млн років, на них збереглися відбитки стародавніх вимерлих риб, повідомляє Державна митна служба України.

"Працівники Київської митниці зберегли палеонтологічний скарб: древні камені з відбитками вимерлої панцирної риби часів раннього девону (геологічний період палеозойської ери) від незаконного вивезення з України до США у міжнародному поштовому відправленні", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті митниці в понеділок.

Зазначається, що вилучене каміння направили на експертизу до Національного науково-природничого музею НАН України, щоб перевірити можливість його стародавнього походження.

"Як визначили експерти, камені є плитками відомого древнього червоного пісковика з відбитками вимерлої панцирної риби. На двох зразках є відбитки одного панцира риби виду Stentiopelta pustulata. Третій зразок теж є фрагментом давньої панцирної риби, вид якої наразі ще визначається. Четвертий камінчик є просто уламком одного зі зразків", - зазначається в повідомленні.

Місце знахідки каменів розташоване на Поділлі, басейні річки Дністер.

Окрім цього, експерти визначили, що всі зразки "є оригінальними відбитками фосилій (скам'янілі рештки біологічних об'єктів - ІФ-У) з двох боків".

Геологічний вік вилученого каміння становить близько 407 мільйонів років, воно має культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Також експерти рекомендують внести вилучені зразки до Державного реєстру національного культурного надбання та до Музейного фонду України.

"Згідно з чинним законодавством України на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було", - зазначається в повідомленні.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України стосовно чоловіка, який намагався відправити скам'янілості за кордон.

Палеонтологічні цінності вилучено.