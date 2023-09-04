ПВК "Схід" ліквідувало шість БПЛА над Дніпропетровською областю вночі

Українські захисники з ПВК "Схід" знищили в повітряному просторі Дніпропетровщини шість безпілотників, водночас є влучання по інфраструктурному об'єкту, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Ніч у Дніпропетровській області пройшла без обстрілів. Утім, ранок почався з ворожої атаки. Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", - написав він у телеграмі.

За попередньою інформацією обійшлося без загиблих і постраждалих.