Події

07:51 04.09.2023

ПВК "Схід" ліквідувало шість БПЛА над Дніпропетровською областю вночі

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ПВК "Схід" ліквідувало шість БПЛА над Дніпропетровською областю вночі

Українські захисники з ПВК "Схід" знищили в повітряному просторі Дніпропетровщини шість безпілотників, водночас є влучання по інфраструктурному об'єкту, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Ніч у Дніпропетровській області пройшла без обстрілів. Утім, ранок почався з ворожої атаки. Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", - написав він у телеграмі.

За попередньою інформацією обійшлося без загиблих і постраждалих.

 

 

 

Теги: #рф #бпла #дніпропетровська

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