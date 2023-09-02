МЗС України про скасування рішення запросити послів РФ і Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії: Перемога гуманізму

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав "перемогою гуманізму" скасування Нобелівським фондом рішення запросити російських і білоруських послів на церемонію з нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі.

"Перемога гуманізму. Фонд Нобеля скасував своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякую всім, хто вимагав відновлення справедливості", - написав Ніколенко.

Також у МЗС України переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло.

Як повідомлялося, Нобелівський фонд (Nobelstiftelsen) вирішив відкликати запрошення на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі послам РФ, Білорусі та Ірану, йдеться в заяві комітету.

Раніше в МЗС засудили рішення Нобелівського фонду запросити російських і білоруських послів на церемонію з нагоди вручення Нобелівських премій, незважаючи на розв'язану проти України війну.