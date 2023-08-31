Події

00:10 31.08.2023

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні

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Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні


Послу Великої Британії Мелінді Сіммонс, яка завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні, особисто подякував за підтримку керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс Вона є справжнім прикладом професіоналізму та відданості демократичним цінностям. У найдраматичніші моменти широкомасштабного вторгнення Росії в Україну нам із Меліндою вдавалося дуже швидко забезпечити важливу комунікацію та спільні рішення з нашими партнерами - Великою Британією", - написав він у Телеграм-каналі.
Єрмак також зауважив, що Мелінда Сіммонс - "людина, яка працює 24/7, щиро вболіває за Україну та має стратегічне мислення - ваші поради та бачення дуже допомагали нам".
"Песиміст бачить труднощі в кожній можливості, оптиміст - можливості в труднощах". Ця цитата Вінстона Черчилля добре описує нашу спільну роботу - ми завжди бачимо можливості в труднощах і завдяки цьому переможемо. Українці люблять вас. Наша країна вдячна за підтримку", - наголосив глава Офісу президента.
Водночас Посольство Великої Британії в Україні на своїй сторінці у Фейсбук опублікувало відео, в якому Мелінда Сіммонс прощається з українцями.
"Я пишаюся тим, що ми були разом у ці непрості часи. Україна переможе, і ми обов'язково зустрінемося знову", - сказала посол.

Теги: #посол #україна #британія #єрмак

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