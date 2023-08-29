У Харкові сформовано 60 класів, у яких школярі навчатимуться у змішаному форматі - мер

У Харкові заклади загальної середньої освіти навчатимуть дітей дистанційно, але частина школярів навчатиметься у змішаному форматі, поєднуючи онлайн- та офлайн-навчання, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Станом на вчора у Харкові сформовано вже 60 таких класів (де буде змішане навчання - ІФ-У) на 1003 дитини. Утім, до першого вересня ще кілька днів, тому робота в цьому напрямі триває", - написав Терехов у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, учні таких класів будуть кілька днів на тиждень приходити на заняття з учителем в офлайн-форматі, уроки відбуватимуться в пристосованих приміщеннях метрополітену.