Події

19:56 28.08.2023

Унаслідок атаки дроном-камікадзе в Нікополі постраждали четверо мирних жителів

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Унаслідок атаки дроном-камікадзе в Нікополі постраждали четверо мирних жителів

У Нікополі внаслідок атаки дроном-камікадзе постраждали четверо мирних жителів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе. У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Окрім цього, як повідомив Лисак, було "пошкоджено адмінбудівлю. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Понівечені п'ять автомобілів".

 

Теги: #постраждалі #обстріл #дніпропетровська

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