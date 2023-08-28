Україна очікує від кожної з країн "авіаційної коаліції" конкретного внеску - Жовква

Україна очікує від кожної з країн "авіаційної коаліції" конкретного внеску в підготовку українських пілотів і/або надання авіаційної техніки, заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

Як нагадав Жовква, 1 червня поточного року під час саміту Європейського політичного співтовариства в Кишиневі (Молдова) відбулися неформальні збори присутніх там лідерів, які сформували авіаційну "протокоаліцію" з підтримки України.

"Там було восьмеро-дев'ятеро президентів і прем'єрів, президент Зеленський зібрав їх усіх в одному приміщенні. Вже тоді, до речі, називали конкретну кількість літаків, яку може бути передано Україні", - розповів Жовква в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за його словами, "у Кишиневі не були присутні США, а їх роль, без перебільшення, найважливіша – F-16 все ж таки машини американського виробництва".

"Потім формально на одному з "Рамштайнів" сформувалась коаліція. Нині, коли після проходження відповідних процедур Сполучені Штати Америки дали green light конкретним країнам, вони одразу відреагували. Це три країни, які заявили про постачання літаків після завершення тренувань – Данія, Нідерланди та Норвегія. Вони це зробили не просто так – відбулися відповідні процедури", - сказав він.

Паралельно, зазначив Жовква, "певні країни, не маючи відповідних машин, або маючи недостатню їх кількість, говорять про навчання українських пілотів або про надання певної кількості машин в ті центри, де будуть навчатися українські пілоти".

"Це і Португалія, і Греція. І Норвегія заявила про дві машини, які будуть передані в конкретний центр підготовки. Плюс інструктори. Ми очікуємо від кожної з країн коаліції конкретного внеску. І він буде, тому що країни вступали в коаліцію свідомо", - сказав він.

За словами заступника глави Офісу президента, йдеться не лише про F-16.

"Але ми не хочемо збирати усі типи літаків, які існують у світі. Ми, очевидно, будемо говорити про два-три типи літаків і не більше, тому що нам не потрібен весь авіаційний парк світу", - уточнив він.

Говорячи про можливість отримання Україною шведських літаків Grippen, Жовква зауважив, що після візиту та переговорів команди українського президента з лідерами політичних партій парламенту Швеції, з'явилася заява від лідера їх опозиції про те, що шведському уряду варто було б серйозно зайнятися питанням надання цих літаків Україні.

"Відтак, уряд Швеції наразі має зробити відповідний аналіз. Вони мають порахувати, скільки вони можуть надати Україні для того, щоб не піддавати ризику свою безпеку", - сказав він.