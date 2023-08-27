Важливість о. Зміїний і "вишок Бойка" пояснили в розвідці Міноборони Великої Британії

Острів Зміїний і "вишки Бойка" в Чорному морі є стратегічними об'єктами, які використовують як передові бази для військ, повідомляє пресслужба британського Міноборони в Twitter.

"Оскільки напруженість у Чорному морі залишається високою, сутички відбулися між морськими і повітряними силами навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом і Одесою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає британська розвідка, "вишки Бойка" мають цінні ресурси.

"Однак, як і Зміїний острів на заході, їх також можна використовувати як передові бази дислокації, посадкові майданчики для гелікоптерів, і для розміщення ракетних систем великої дальності", - наголосили в розвідці.