У Краматорську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газові мережі
У Краматорську (Донецька обл.) унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газові мережі, повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.
"Унаслідок ракетного удару було пошкоджено газові мережі", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.
У міськраді просять споживачів тимчасово не використовувати газові прилади для утримання тиску в мережі.
А у пресслужбі Донецькоблгаз повідомили, що про завершення аварійно-відновлювальних робіт повідомлять додатково.