У Краматорську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газові мережі

У Краматорську (Донецька обл.) унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газові мережі, повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.

"Унаслідок ракетного удару було пошкоджено газові мережі", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У міськраді просять споживачів тимчасово не використовувати газові прилади для утримання тиску в мережі.

А у пресслужбі Донецькоблгаз повідомили, що про завершення аварійно-відновлювальних робіт повідомлять додатково.