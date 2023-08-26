Події

20:34 26.08.2023

У Краматорську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газові мережі

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У Краматорську (Донецька обл.) унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газові мережі, повідомляє пресслужба Краматорської міської ради.

"Унаслідок ракетного удару було пошкоджено газові мережі", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У міськраді просять споживачів тимчасово не використовувати газові прилади для утримання тиску в мережі.

А у пресслужбі Донецькоблгаз повідомили, що про завершення аварійно-відновлювальних робіт повідомлять додатково.

 

 

 

Теги: #пошкодження #краматорськ #обстріл

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