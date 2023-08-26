РФ може збільшити інтенсивність наступу на напрямку Куп'янськ - Лиман, щоб створити буферну зону навколо Луганської області - британська розвідка

У британській розвідці вважають реальною можливість того, що РФ може в найближчі 2 місяці збільшити інтенсивність наступальних дій на напрямку Куп'янськ - Лиман, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області.

"У міру того як Україна продовжує поступово відвойовувати позиції на півдні, російська доктрина передбачає, що вона спробує повернути ініціативу, перейшовши до наступальних дій оперативного рівня. Куп'янськ-Лиман - один із потенційних районів для цього", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Twitter у суботу вранці.

Водночас у розвідці зазначають, що війська окупантів опинилися під тиском у Бахмуті та на півдні України внаслідок контрнаступу українських Збройних Сил. Однак, "Західне угруповання військ Росії продовжує дрібномасштабні атаки на північному сході, в секторі Куп'янськ - Лиман, і домоглося деяких обмежених локальних успіхів".