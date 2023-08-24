НАЗК внесло Philip Morris та Japan Tobacco до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох лідерів тютюнового ринку Philip Morris International та Japan Tobacco International до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження діяльності на території РФ, повідомило агентство.

"НАЗК внесло двох лідерів тютюнового ринку Philip Morris International та Japan Tobacco International до переліку міжнародних спонсорів війни", - ідеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну зросла на 8%, до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток - до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. "Маючи впевненість в економічному потенціалі Росії, компанія реалізує масштабну довгострокову інвестиційну програму", - наголошується в повідомленні.

"Japan Tobacco International (JTI) є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії (частка ринку - 34,9%). Сама компанія відкрито заявила про те, що російський ринок генерував близько $2 млрд у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік", - наводить НАЗК дані про діяльність у РФ другої компанії.

"JTI - найбільший інвестор і провідний платник податків у російській тютюновій індустрії. За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили $4,6 млрд. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ", - ідеться в повідомленні НАЗК.

У НАЗК наголошують, що, незважаючи на те, що "представники обох компаній і заявляли про свої плани закрити бізнес у РФ, припинити нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, вони все ще продовжують виробляти та розповсюджувати продукцію в РФ".