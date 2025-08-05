Інтерфакс-Україна
Економіка
14:04 05.08.2025

JTI Україна у I пів.-2025 після підняття акцизу збільшила податкові відрахування на 75%

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Компанія “JTI Україна”, одна з найбільших на ринку, у першому півріччі 2025 року перерахувала до державного бюджету 21,2 млрд грн податків, що на 75% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

“Основними факторами зростання стали законодавчі зміни, зокрема підвищення ставок акцизного податку, а також покращення операційних  показників компанії та зміна валютного курсу”, – йдеться у пресрелізі компанії у понеділок.

Згідно з ним, найбільша частка в податкових надходженнях традиційно припала на акциз – 16,4 млрд грн, що на 81% перевищило показник першого півріччя 2024.

Зазначається, що сплата ПДВ зросла на 73%, до 2,76 млрд грн, як результат стабільного попиту, адаптації до регуляторних змін і збалансованого управління грошовими потоками.

“Суттєве зростання також зафіксовано за іншими статтями: податком на прибуток (+45%), митними платежами (+37%), ЄСВ (+24%), податком на доходи фізичних осіб і військовим збором (+36%)”, – йдеться у релізі із посиланням на слова фінансової директорки “JTI Україна” Ольги Суліцької.

Компанія додала, що у другому півріччі планує посилити управління ризиками, зберігаючи стабільність податкових та соціальних зобов’язань.

“JTI Україна” входить до складу Japan Tobacco International (штаб-квартира у Женеві), міжнародного тютюнового бізнесу групи компаній Japan Tobacco (штаб-квартира у Токіо). В Україні працює з 1999 року та наразі представлена двома компаніями з понад 800 співробітниками: АТ “Джей Ті Інтернешнл Компані Україна” з центральним офісом у Києві та 4 регіональні представництва та фабрикою у Кременчуці (Полтавська обл.) ПАТ “Джей Ті Інтернешнл Україна”.

“JTI Україна” виробляє продукцію як для внутрішнього ринку, так і для експорту до дев’яти країн світу. Заявлені інвестиції за 26 років діяльності - понад $433,7 млн, додаткові інвестиції в розмірі $60 млн плануються у період 2024–2026 років у категорію тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН).

За даними системи YouControl, “Джей Ті Інтернешнл Компані Україна” в першому півріччі цього року збільшила виручку на 37,7% – до 18,60 млрд грн, а чистий прибуток – на 15,7%, до 1,11 млрд грн.

Виручка “Джей Ті Інтернешнл Україна” зросла за січень-червень цього року на 61,8% – до 4,74 млрд грн, а чистий прибуток подвоївся до 1,23 млрд грн, свідчать дані YouControl.

Як повідомлялося, інший великий учасник тютюнового ринку компанія “Філіп Морріс Україна” раніше прозвітувала про збільшення за січень-червень 2025 року сплати податків на 17% – до 28,9 млрд грн (акциз – 22,9 млрд грн, ПДВ – 5,4 млрд грн).

За даними Мінфіну, надходження від акцизного податку у першому півріччі 2025 року зросли на 45,7% – до 132,7 млрд грн.

Джерело: https://youcontrol.com.ua/search/?country=1&q=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%20%D0%A2%D1%96%20%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BB&t=0

Теги: #jti

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