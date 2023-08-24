"Метінвест" за 1,5 року війни спрямував на підтримку України 4 млрд грн, поступово нарощуючи виробництво

Гірничо-металургійна група "Метінвест" за півтора року повномасштабної війни спрямувала на підтримку держави та її громадян майже 4 млрд грн, з яких 2 млрд грн - на потреби армії в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Згідно з пресрелізом компанії в четвер, з першого дня повномасштабного російського вторгнення компанія стала надійною опорою країни в надскладний час, зміцнюючи обороноздатність армії, дбаючи про своїх співробітників і мирних українців та підтримуючи економіку.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що всі 17 років свого існування група інвестувала в розвиток виробництва і добробут України.

"З початку повномасштабної війни перед нами постав ще один, найважливіший виклик - допомогти країні здобути перемогу над ворогом, щоб зберегти її суверенітет і незалежність. Тож усі ці півтора року підприємства компанії стали не тільки свідками, а й активними учасниками боротьби. Ми працюємо для потреб фронту, доставляємо гуманітарну допомогу постраждалим і, попри все, продовжуємо виробляти українську сталь", - сказав топменеджер, слова якого наводить пресслужба.

При цьому констатується, що підприємства "Метінвесту" в Україні працюють під постійною загрозою ворожих обстрілів. Активи групи в Маріуполі та Авдіївці постраждали внаслідок бойових дій, тоді як Маріуполь тимчасово окупований. З початком повномасштабної війни на роботу "Метінвесту" негативно впливають логістичні обмеження, перебої з енергопостачанням, зростання собівартості виробництва і падіння цін на окремі види продукції.

Незважаючи на все це, підприємства групи, окрім зазначених вище, працюють з різним рівнем завантаження, враховуючи безпеку, логістичні, енергетичні, економічні та інші фактори.

З початку 2023 року, після стабілізації енергопостачання, групі вдалося поступово збільшити обсяг завантаження залізорудних активів у Кривому Розі щонайменше до 30% від довоєнного рівня та зберегти фокус на виробництві окатишів і продукції з високим вмістом заліза.

Відновлення електропостачання також забезпечило стабільнішу роботу і гнучкість асортименту продукції на "Каметсталі", що працює на двох доменних печах, і спільному підприємстві "Запоріжсталь", що працює на трьох доменних печах. ДП №3 на "Запоріжсталі" відновила роботу після зупинки наприкінці весни. Капітальний ремонт дав змогу підвищити ефективність роботи печі та всього доменного переділу.

Підприємства Покровської вугільної групи працюють з високим рівнем завантаження. Триває будівництво 11 блоку з видобутку вугілля. У липні, незважаючи на військове вторгнення, успішно завершилася модернізація флотаційного відділення Свято-Варваринської збагачувальної фабрики, яка тривала чотири роки.

Пріоритетом "Метінвесту" залишається турбота про своїх співробітників, які забезпечують виробничий процес. На всіх підприємствах є бомбосховища, укомплектовані для тривалого перебування людей. В укриттях є вода, їжа та ліки.

З 1 червня 2023 року "Метінвест" запровадив додаткову премію для співробітників виробничих і ремонтних підприємств в Україні, розмір якої може сягати 25% від окладу і більше залежно від виконання колективом підприємств завдань.

Найголовніше завдання бізнесу у воєнний час - разом з усією країною працювати на перемогу, сплачуючи податки, підтримуючи армію, економіку і піклуючись про людей, наголошується в пресрелізі. За перше півріччя 2023 року "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств, перерахував понад 6,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

"Метінвест" продовжує боротьбу з розкраданням з боку РФ, яка незаконно вивезла понад 234 тисячі тонн металопродукції компанії з Маріуполя. Зокрема, 27 підприємств групи подали позови до Європейського суду з прав людини проти РФ за шкоду, заподіяну майну та власності групи в Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого 2022 року", - констатується у пресрелізі.

З першого дня війни "Метінвест" приєднався до мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова, мета якої - захистити життя воїнів України. На підтримку української армії вже спрямовано 2 млрд грн - на закупівлю бронежилетів, автомобілів, дронів, тепловізорів та іншої техніки й обладнання. Також компанія організувала виробництво спеціальних мобільних укриттів, протитанкових їжаків і шипованих ланцюгів проти колісної техніки.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".