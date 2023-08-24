Блінкен привітав українців із Днем Незалежності: Україна здобуде перемогу, а Росія заплатить високу ціну за те, що зробила

Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав українців із Днем Незалежності, запевнив, що США продовжуватимуть працювати із союзниками для забезпечення України всім необхідним для самозахисту й процвітання.

"24 серпня - це свідчення незалежності, суверенітету та демократії України, а також день гордості за силу та стійкість України. Це також день святкування української спадщини та культури", - йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

Блінкен зазначив, що сьогодні також виповнюється півтора року відтоді, як Кремль розпочав жорстоке, повномасштабне вторгнення в Україну, назвавши це 18 місяцями безглуздої агресії, що приносить смерть і руйнування по всій Україні.

"Приєднуючись до вас у святкуванні більш ніж трьох десятиліть незалежності країни, ми також сумуємо разом із вами, згадуючи ваших синів і дочок, які віддали свої життя, захищаючи вашу країну. Ми підтримуємо вас у боротьбі за вашу улюблену країну. Саме завдяки вам і вашій стійкості Україна здобуде перемогу, а Росія заплатить високу ціну за те, що вона зробила", - заявив він.

У Держдепі запевнили, США продовжуватимуть підтримувати Україну і працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні все, що їй потрібно для самозахисту, відновлення і процвітання.