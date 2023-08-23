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20:54 23.08.2023

Канада внесла до санкційних списків щодо РФ 29 структур ОПК, фінансової сфери та ядерної галузі

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Канада внесла до санкційних списків щодо РФ 29 структур ОПК, фінансової сфери та ядерної галузі

Влада Канади поповнила санкційні списки стосовно Росії ще 29 структурами - оборонно-промислового комплексу, фінансової сфери та атомної галузі, а також чотирма фізособами.

Згідно з документом канадського уряду, заходи запроваджено проти ПАТ "Банк Уралсиб", банку "Зеніт", "Всеросійського банку розвитку регіонів", Росбанку, "Русатом Оверсіз", ФДУП "Атомфлот", Курчатовського інституту, Державного наукового центру - Науково-дослідного інституту атомних реакторів (НДІАР) та деяких інших проєктно-конструкторських організацій.

Також під санкціями опинилися "Северсталь", холдинг Володимира Потаніна "Інтеррос", низка підприємств "оборонки", включно з Улан-Удейським авіаційним заводом, "195 ремонтним заводом ракетно-артилерійського озброєння", АТ "Нижегородський завод 70-річчя Перемоги".

 

 

Теги: #канада #росія #санкції

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