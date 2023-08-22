Окупанти завдали ракетних ударів по смт Чкаловському на Харківщині, інформація про постраждалих уточнюється - ОВА

У вівторок увечері російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по смт Чкаловському Чугуївського району Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синегубов.

"Попередньо зафіксували два потрапляння до нежитлового приміщення. Є руйнування, без пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби", - написав Синегубов у своєму Telegram-каналі.