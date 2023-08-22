Події

20:47 22.08.2023

Вісім країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

1 хв читати
Вісім країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

До запровадженого раніше щодо Білорусі Євросоюзом нового пакету санкцій приєдналися вісім держав, повідомила пресслужба Ради Європи.

Згідно з повідомленням, до обмежувальних заходів приєдналися "країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Боснія і Герцеговина, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які є членами Європейської економічної зони".

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики рішенню Ради Європи. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - ідеться в повідомленні.

ЄС 3 серпня розширив санкції щодо Білорусі, запровадивши обмежувальні заходи проти трьох білоруських підприємств і 38 громадян. Так, санкції запровадили щодо концерну "Белнефтехим", відкритих акціонерних товариств "БМЗ - керівна компанія холдингу "БМК" і "Мінський електротехнічний завод", а також щодо 38 білоруських громадян - суддів, прокурорів, керівників і працівників пенітенціарних установ, співробітників державних ЗМІ. Обмеження включають торговельні та фінансові заходи. 15 серпня до цих санкцій приєдналася Швейцарія.

 

 

Теги: #єс #санкції #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 22.08.2023
У ЄС підтвердили підтримку ЕКОВАС у зв'язку з путчем у Нігері

У ЄС підтвердили підтримку ЕКОВАС у зв'язку з путчем у Нігері

16:35 22.08.2023
Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль

Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль

12:54 22.08.2023
Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

03:24 22.08.2023
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь

США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь

16:33 21.08.2023
Альтернативи експорту українського зерна Чорним морем немає - єврокомісар Сінкявичюс

Альтернативи експорту українського зерна Чорним морем немає - єврокомісар Сінкявичюс

15:55 21.08.2023
ЄС має субсидувати транзит українського зерна і продовжити заборону на його імпорт до прифронтових країн - єврокомісар

ЄС має субсидувати транзит українського зерна і продовжити заборону на його імпорт до прифронтових країн - єврокомісар

19:49 17.08.2023
Матернова вважає, що є реальна перспектива відкриття переговорів про вступ України до ЄС узимку

Матернова вважає, що є реальна перспектива відкриття переговорів про вступ України до ЄС узимку

19:14 17.08.2023
Матернова повідомила, що розпочне виконання обов'язків нового посла в Україні з середини вересня

Матернова повідомила, що розпочне виконання обов'язків нового посла в Україні з середини вересня

15:35 17.08.2023
Маасікас: Ніхто не може назвати точної дати, коли Україна стане членом ЄС, але країна вже "побила багато європейських рекордів" за швидкістю інтеграції

Маасікас: Ніхто не може назвати точної дати, коли Україна стане членом ЄС, але країна вже "побила багато європейських рекордів" за швидкістю інтеграції

15:04 17.08.2023
Газосховища ЄС заповнені майже на 90% - представник ЄК

Газосховища ЄС заповнені майже на 90% - представник ЄК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вісім українських пілотів розпочали тренування на F-16 у Данії - ЗМІ

Україна планує створити ще 9 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Шмигаль

ДБР проводить слідчі дії у військкоматах і ВЛК низки областей для виявлення корупції

Україна ініціює створення змішаних медичних комісій для обміну полоненими

Звільнення Криму, найімовірніше, відбуватиметься військовим шляхом - Данілов

ОСТАННЄ

Рух суден через протоку Дарданелли закрили через роботу пожежної авіації

"Українська бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мін

Секретаріат Енергоспівтовариства допоможе "Укргідроенерго" в супроводі позовів проти РФ

Навколо Криму не може бути торгівлі, шлях деокупації Україна вирішить сама - Джапарова напередодні третього саміту Кримської платформи

До 40% зросла кількість українців, які вважають, що за незалежності було більше хорошого, ніж поганого - соцопитування

Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти завдали 38 авіаударів по Україні за добу

Росіяни двічі за день обстрілювали Нікопольщину

Тото Кутуньйо помер на 81-му році життя

Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА