Деякі атаки на російські військові об'єкти здійснюють із території РФ - британська розвідка

Нещодавня атака на авіабазі "Сольці-2" в Новгородській області Росії підтверджує те, що деяких ударів БПЛА по російських військових об'єктах завдають із території РФ, припускають у британській розвідці.

"19 серпня 2023 року на авіабазі "Сольці-2" в Новгородській області, за 650 км від кордону з Україною, з високим ступенем вірогідності було знищено середній бомбардувальник Ту-22М3 BACKFIRE дальньої авіації Росії. Міністерство оборони РФ заявило, що атаку було здійснено за допомогою безпілотного літального апарату (БПЛА)", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у твіттері у вівторок.

У британській розвідці зазначають, що "якщо це справді так, то це підтверджує припущення про те, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти здійснюють із території Росії. Малоймовірно, що безпілотні літальні апарати мають достатню дальність польоту, щоб досягти авіабази "Сольці-2" з-за меж Росії".

РФ часто використовує літаки Ту-22М3 для запуску проти України неточних і важких протикорабельних ракет AS-4 KITCHEN. Окрім цього, на початку повномасштабного вторгнення ці бомбардувальники використовували некеровані бомби для інтенсивних бомбардувань Маріуполя.

"Це вже щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації Росії, що знову порушує питання про здатність Росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни", - наголошують у розвідці.