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11:58 21.08.2023

В Україні планують створити військову поліцію - Міноборони

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В Україні планують створити військову поліцію - Міноборони

Головне управління військової юстиції Міністерства оборони України бере участь у розробці законопроєкту про військову поліцію України.

Як повідомляється в телеграм-каналі оборонного відомства в понеділок, військова поліція "має стати військовим формуванням із правоохоронними функціями і входитиме в систему Міноборони України".

Військову поліцію буде створено на базі Військової служби правопорядку у Збройних силах України. До неї перейдуть окремі повноваження з оперативно-розшукової діяльності та досудових розслідувань воєнних злочинів у зоні бойових дій.

Метою створення військової поліції називається підтримання дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної служби спеціального транспорту (ДССТ). Серед основних завдань: правоохоронна діяльність із запобігання, виявлення, припинення воєнних злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів; оперативно-розшукова діяльність; спеціальна превенція у ЗСУ та ДССТ; забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ та ДССТ; захист прав військовослужбовців; захист державного майна; виконання покарань.

На базі комітету парламенту України з правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої є створення робочої моделі військової юстиції і частиною якої стане Військова поліція. Наразі законопроєкт у стадії узгодження.

Передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Теги: #поліція #військова

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