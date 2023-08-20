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16:16 20.08.2023

Зеленський: Єдиний документ для обговорення на мирних переговорах - Формула миру

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Зеленський: Єдиний документ для обговорення на мирних переговорах - Формула миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним документом, на основі якого можуть відбуватися переговори про мир, є Формула миру.

"Я не знаю, про які домовленості десь говорять, про якийсь обмін чогось на наші території. У нас є один документ, у нас є Формула миру, у нас є одне бажання - мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо, готові до відкритої дискусії з колегами", - сказав він у неділю в Нідерландах після переговорів із прем'єр-міністром Марком Рютте.

"Що більше, то краще для миру, щоб мир був на одному боці. На боці справедливого миру з повним відновленням територіальної цілісності України", - додав глава Української держави.

Водночас президент зазначив, що "ми не забуваємо про справедливість". "Ми говоримо про MH17, ми не можемо забути такі речі, як MH17, Буча, Маріуполь, це не можна просто прощати тому, що минув час і хтось заспокоївся. І в Росії, напевно, думають: вони там забудуть, і якось ми домовимося з питання відновлення справедливості. Ми так просто не домовимося", - наголосив Зеленський.

Теги: #формула_миру

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