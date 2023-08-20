Події

14:33 20.08.2023

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, виникли пожежі, загинула людина

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У неділю російські окупаційні війська обстріляли лікувальний заклад і приватний сектор у Вовчанську Харківської області.

"Унаслідок ударів загорівся дах і конструкції недіючої будівлі лікарні та суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв. м. До гасіння пожежі залучалися 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 людей особового складу. О 13:50 пожежу було ліквідовано. Унаслідок обстрілу загинув чоловік 1952 року народження, який дістав смертельних осколкових поранень", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Теги: #пожежа #обстріл #вовчанськ

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