Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, виникли пожежі, загинула людина

У неділю російські окупаційні війська обстріляли лікувальний заклад і приватний сектор у Вовчанську Харківської області.

"Унаслідок ударів загорівся дах і конструкції недіючої будівлі лікарні та суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв. м. До гасіння пожежі залучалися 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 людей особового складу. О 13:50 пожежу було ліквідовано. Унаслідок обстрілу загинув чоловік 1952 року народження, який дістав смертельних осколкових поранень", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.