Події

19:10 18.08.2023

На сили безпеки і оборони Київ виділив 5 мільярдів гривень цього року і майже 1 мільярд минулого - Кличко

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На сили безпеки і оборони Київ виділив 5 мільярдів гривень цього року і майже 1 мільярд минулого - Кличко

Київ цього року витратить з міського бюджету 5 мільярдів гривень на підтримку захисників, а також продовжуватиме залучати допомогу від іноземних партнерів, благодійників та спонсорів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, а також опублікував відео про те, на що саме витрачається ця допомога.

"Київ продовжує допомагати українським захисникам. Ми виділяємо кошти з міського бюджету на фінансування сил безпеки та оборони (5 мільярдів гривень цього року і майже 1 мільярд - минулого). А також залучаємо від партнерів і передаємо бійцям ту допомогу, за якою вони звертаються. Це і дрони, і радіостанції, аптечки, бронежилети, автівки та багато іншого. Підтримуємо наших захисників спільними зусиллями!" - написав Віталій Кличко.

У 2023 році Київ фінансує сили безпеки та оборони на 5 млрд гривень, а инулого року столиця виділила на допомогу захисникам майже 1 млрд грн.

Також Київ залучив від партнерів та передав 49 авто для рятувальників ДСНС, 85 мікроавтобусів та 10 авто для прикордонників, 5 вантажних авто підвищеної прохідності для полку "Азов". За кошти, залучені від благодійних організацій та донорів, столиця придбала для військових серверне, мережеве та проекторне обладнання, а також засоби зв’язку (на 2 млн грн). Такі цифри наведено у відео, яке опублікував Віталій Кличко.

Окрім того, Київ забезпечив бійців тисячами бронежилетів та аптечок, передає їм дрони, автівки, мобільні лазне-пральні комплекси, приціли, шоломи, радіостанції та продукти харчування.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою мера Києва Віталія Кличко розмір допомоги Збройним силам з бюджету Києва цього року збільшено до 5 млрд грн. Крім того, столиця фінансово підтримує сім’ї захисників. Як повідомляв Кличко, у 2023 році міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам" передбачено понад 555 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

 

Теги: #кличко

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