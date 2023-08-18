Російські окупанти обстріляли Комишуваху Запорізької області, зруйновано навчальний заклад - ОВА

Російські окупанти вночі завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по житловому кварталу Комишувахи, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Зруйновано місцевий навчальний заклад. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено розташовані поруч житлові будинки: розбито фасади, вибито вікна. Фахівці наразі фіксують наслідки руйнувань і допомагають у їх ліквідації", - написав Малашко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що місцеві жителі не постраждали.