Глави МЗС України та Мавританії провели першу в історії телефонну розмову

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Мавританії Мохаммед Салем Ульд Мерзуг у четвер уперше провели переговори, обговорили шляхи зміцнення двосторонніх зв'язків і реалізації потенціалу українсько-мавританського партнерства.

"Сьогодні ми ввійшли в історію з моїм мавританським колегою Мохаммедом Салемом Ульд Мерзугом, провівши першу в історії телефонну розмову між міністрами закордонних справ України та Мавританії. Ми обговорили шляхи зміцнення двосторонніх зв'язків і реалізації потенціалу українсько-мавританського партнерства", - написав Кулеба у твіттері.