"ДТЕК Енерго" ввів у роботу після ремонту енергоблок 250 МВт на одній зі своїх ТЕС

Компанія "ДТЕК Енерго" додала в енергосистему 250 МВт потужності теплової генерації.

"Наші енергетики закінчили плановий ремонт енергоблока на одній із ТЕС "ДТЕК Енерго". Результат - плюс 250 МВт потужності для української енергосистеми", - йдеться в телеграм-каналі ДТЕК у четвер.

Там зазначили, що компанія продовжує активно готуватися до опалювального сезону й одночасно покривати літні піки споживання.

"Попереду чергова непроста зима. Робимо все можливе, щоб українські родини якомога менше відчули наслідки енергетичного терору рф", - запевнили в ДТЕК.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" в умовах літнього рекордного енергоспоживання 16 серпня в період 19:00-22:00 вкотре вдалася до аварійної допомоги з енергосистеми Румунії в обсязі 1200 МВт-год.

Як пояснили в НЕК, о 21:00 16 серпня в енергосистемі країни було зафіксовано новий річний рекорд споживання, який на 0,4% перевищив попередній максимум, зафіксований 19 липня.