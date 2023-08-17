Події

17:28 17.08.2023

"ДТЕК Енерго" ввів у роботу після ремонту енергоблок 250 МВт на одній зі своїх ТЕС

1 хв читати
"ДТЕК Енерго" ввів у роботу після ремонту енергоблок 250 МВт на одній зі своїх ТЕС

Компанія "ДТЕК Енерго" додала в енергосистему 250 МВт потужності теплової генерації.

"Наші енергетики закінчили плановий ремонт енергоблока на одній із ТЕС "ДТЕК Енерго". Результат - плюс 250 МВт потужності для української енергосистеми", - йдеться в телеграм-каналі ДТЕК у четвер.

Там зазначили, що компанія продовжує активно готуватися до опалювального сезону й одночасно покривати літні піки споживання.

"Попереду чергова непроста зима. Робимо все можливе, щоб українські родини якомога менше відчули наслідки енергетичного терору рф", - запевнили в ДТЕК.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" в умовах літнього рекордного енергоспоживання 16 серпня в період 19:00-22:00 вкотре вдалася до аварійної допомоги з енергосистеми Румунії в обсязі 1200 МВт-год.

Як пояснили в НЕК, о 21:00 16 серпня в енергосистемі країни було зафіксовано новий річний рекорд споживання, який на 0,4% перевищив попередній максимум, зафіксований 19 липня.

Теги: #тес #дтек_енерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 04.08.2023
Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

16:04 04.08.2023
Обсяг фінансування ТЕС і ТЕЦ за програмою "5-7-9%" передбачається на рівні 7,6 млрд грн - перший заступник глави Міненерго

Обсяг фінансування ТЕС і ТЕЦ за програмою "5-7-9%" передбачається на рівні 7,6 млрд грн - перший заступник глави Міненерго

16:12 18.07.2023
"ДТЕК Енерго" ввело в роботу 14 із 27 запланованих цього року вугільних лав

"ДТЕК Енерго" ввело в роботу 14 із 27 запланованих цього року вугільних лав

13:21 14.07.2023
"ДТЕК Енерго" розраховує отримати до 5 млрд грн кредиту за аналогом урядової програми "5-7-9%" - СЕО

"ДТЕК Енерго" розраховує отримати до 5 млрд грн кредиту за аналогом урядової програми "5-7-9%" - СЕО

12:45 14.07.2023
СЕО "ДТЕК Енерго" Салєєв: "Нас здивувати вже доволі складно, проте готуємося до найважчого"

СЕО "ДТЕК Енерго" Салєєв: "Нас здивувати вже доволі складно, проте готуємося до найважчого"

11:00 08.07.2023
Дах обвалився на ТЕС у Донецькій обл., один загиблий і двоє зниклих безвісти, ТЕС зупинено - Міненерго

Дах обвалився на ТЕС у Донецькій обл., один загиблий і двоє зниклих безвісти, ТЕС зупинено - Міненерго

11:25 07.07.2023
"ДТЕК Енерго" планує продовжити розконсервацію блоків ТЕС для збільшення їх потужності в ОЗП на 500 МВт - СЕО

"ДТЕК Енерго" планує продовжити розконсервацію блоків ТЕС для збільшення їх потужності в ОЗП на 500 МВт - СЕО

11:45 04.07.2023
"ДТЕК" відремонтував уже чверть енергоблоків ТЕС у межах підготовки до прийдешнього ОЗП

"ДТЕК" відремонтував уже чверть енергоблоків ТЕС у межах підготовки до прийдешнього ОЗП

16:52 09.06.2023
ТЕС "ДТЕК", які споживають воду з Каховського водосховища, працюють у стабільному режимі - топменеджер

ТЕС "ДТЕК", які споживають воду з Каховського водосховища, працюють у стабільному режимі - топменеджер

14:23 22.05.2023
Машинобудівники "ДТЕК Енерго" восени планують замінити шахтний вентилятор на шахті "Благодатна"

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" восени планують замінити шахтний вентилятор на шахті "Благодатна"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: Створення Реєстру потерпілих та свідків стане важливим елементом для механізму компенсації

Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті у Києві до закінчення воєнного стану не буде - влада

Маасікас: Ніхто не може назвати точної дати, коли Україна стане членом ЄС, але країна вже "побила багато європейських рекордів" за швидкістю інтеграції

Стефанішина: Україна не виконає на 100% усіх рекомендацій Єврокомісії до жовтня, але забезпечить виконання всіх узгоджених кроків

МЗС і Міноборони мають опрацювати з партнерами наступні оборонні пакети - Зеленський

ОСТАННЄ

НАЗК внесло китайську ГК Alibaba Group до списку міжнародних спонсорів війни

У фіксації завданих війною збитків головне завдання - максимально врахувати всі можливі втрати кожного громадянина - Шмигаль

Начальник Генштабу ЗС Словаччини відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія"

У Львівській області сім шкіл розпочнуть новий навчальний рік на дистанційному навчанні

Кулеба: Стратегія України - звільнити Африку від російського контролю

Міноборони України запустило кампанію "Оновлюй дані в ТЦК"

Російського пропагандиста Красовського судитимуть за заклики вбивати українських дітей

Сили оборони знищили пост спостереження "Гренадер" і тепловізійний комплекс "Муром" окупантів - ОК "Північ"

Генпрокурор: Створення Реєстру потерпілих та свідків стане важливим елементом для механізму компенсації

Окупанти обстріляли Середина-Буду і 13 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях за добу, жертв немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА